В Польше нашли мертвым украинского студента

В воскресенье, 24 октября, возле входа в одно из общежитий в городе Люблин (юго-восток Польши) найден мертвым 22-летний студент из Украины, сообщает Укринформ.

По информации портала Lublin112.pl причиной смерти гражданина Украины является падение с высоты.

Полиция и спасатели, прибывшие на место происшествия, после семи часов утра (по местному времени) зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.

Предварительный осмотр тела умершего исключил участие третьих лиц в его смерти. Причиной смерти является падение с высоты.