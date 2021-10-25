Монастырский обещал "обнаружить" все поддельные COVID-сертификаты

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уверен, что рано или поздно все поддельные ковид-сертификаты точно обнаружат, и за них каждый понесет ответственность. Уже открыто 800 криминальных производств.﻿ Об этом заявили Монастырский и генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова" на ICTV, сообщает Украинская правда.

Венедиктова рассказала, что по данным на 23 октября в Украине открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус. Генпрокурор подчеркнула, что ответственность понесут как покупатели, так и продавцы таких "документов".

Монастырский сообщил, что 1200 мобильных групп по всей Украине могут проверять подлинность сертификата. Глава МВД уверяет, что поддельные сертификаты "точно будут обнаружены".