Монастырский обещал "обнаружить" все поддельные COVID-сертификаты
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уверен, что рано или поздно все поддельные ковид-сертификаты точно обнаружат, и за них каждый понесет ответственность. Уже открыто 800 криминальных производств. Об этом заявили Монастырский и генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова" на ICTV, сообщает Украинская правда.
Венедиктова рассказала, что по данным на 23 октября в Украине открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус. Генпрокурор подчеркнула, что ответственность понесут как покупатели, так и продавцы таких "документов".
Монастырский сообщил, что 1200 мобильных групп по всей Украине могут проверять подлинность сертификата. Глава МВД уверяет, что поддельные сертификаты "точно будут обнаружены".
"Для министерства внутренних дел это тот фокус, на который я лично направляю и полицию, и пограничников. Большинство случаев, когда киберполиция проявляла предложения по поддельным сертификатам - это банальное мошенничество. В 90% случаях граждан просто обманывают, выманивают 100 или 200 долларов за поддельный сертификат. Второе - это эффект фотошопа, когда просто рисуется картинка или QR-код, который никуда не ведет. В таком случае планшетом полицейского или на границе пограничник обнаруживает, что он не привязан к базе, и сразу человек едет в райотдел полиции. На прошлой неделе таких фактов было выявлено более 300, сейчас мы говорим о более 800", - заявил Монастырский.