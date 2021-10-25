Гонтарева прокомментировала ее упоминание на пленках Медведчука

Национальный банк Украины запрещал расчеты на временно оккупированных территориях Украины, и только в этом контексте народный депутат Виктор Медведчук мог говорить о НБУ. Об этом в интервью заявила ексголова НБУ Валерия Гонтарева, сообщает Радио Свобода.

«Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там вспоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел делать эти расчеты. Вот почему он мог вспоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, во всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала» , - сказала Валерия Гонтарева.

По мнению Гонтаревой, она заслуживает «награды», а не обвинений в контексте событий 2014 года.

«И вместо того, чтобы нам всем работникам НБУ тех пор выдать медаль «Герой Украины», потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое терротделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там дрались ... Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с председателем центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировать в Киеве, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, председатель СБУ выходят и говорят о НБУ, вошел в сговор» , - отметила экс-глава НБУ.

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