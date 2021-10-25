Еще две области перешли в "красную" зону

С 26 октября «красный» уровень эпидемической опасности будет введен в Ровенской и Николаевской областях, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня 6 областей уже в красном уровне эпидопасности. Вводится с завтрашнего дня Ровенская область, Николаевская область" , - сказал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав направил представление в Секретариат КМУ о созыве комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о введении красного уровня еще в нескольких областях.