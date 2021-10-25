Еще две области перешли в "красную" зону
С 26 октября «красный» уровень эпидемической опасности будет введен в Ровенской и Николаевской областях, сообщает Укринформ.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня 6 областей уже в красном уровне эпидопасности. Вводится с завтрашнего дня Ровенская область, Николаевская область", - сказал Ляшко.
Он добавил, что Минздрав направил представление в Секретариат КМУ о созыве комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о введении красного уровня еще в нескольких областях.
"Это будет завтра-послезавтра в зависимости от загруженности членов комиссии и, я уверен, будет принято решение о введении красного уровня в нескольких областях - Львовская, Житомирская, Луганская", - уточнил министр.