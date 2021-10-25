В Симферополе ОМОН задержал два десятка крымских татар

Сотрудники российского ОМОНа задержали 21 крымского татарина. Активисты собрались под зданием Крымского гарнизонного военного суда, подконтрольного Российской Федерации, сообщает Факты.ICTV.

Они хотели услышать решение адвокатов, которые с помощью видеосвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам Красногвардейской группы по делу Хизб ут-Тахрир.

Силовики также задержали адвокатов, которые пришли оказать помощь крымским татарам. На адвоката Эдема Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции).

Как утверждает защитница Лилия Гемеджи, поводом стал отказ Семедляева раздеться. Полицейский приказал ему это сделать для того, чтобы убедиться, что на его теле нет экстремистских татуировок.

Среди задержанных крымских татар, в частности, координатор общественного движения Крымская солидарность Дилявер Меметов, а также корреспонденты — Длявер Ибрагимов, Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов. В Крымской солидарности сообщили, что задержанных держат без еды, а адвокатов к ним не допускают.

На инцидент отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она осудила незаконное задержание граждан Украины, лишение их права защиты, а также препятствование деятельности адвокатов.

Денисова отметила, что Россия нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. Омбудсмен призвала международное сообщество усилить санкции против РФ.

Представительство президента Украины в АР Крым также осудило незаконные действия оккупационных органов РФ, а именно задержание граждан Украины, препятствование профессиональной работе адвокатов и журналистов и ограничение свободы слова.