Правоохранители расследуют дела, по которым фигурирует Степанов

Расследуется ряд дел в отношении бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.﻿ Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в эфире "Свобода слова на ICTV", сообщает УНИАН.

Отвечая на вопросы из студии, в отношении деятельности бывшего министра, она сказала, что таких дел "фактовых достаточно много".

"Прокуратура уже давно начала расследование. Но мы не можем говорить эмоциями. Мы можем говорить конкретными доказанными фактами и доказательствами, которые в суде "выстоят" , - подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор отметила:

"Я никого никогда не защищаю. А всегда разговариваю со всеми как прокурор, а не как человек, который может себе позволять политические речи".

Венедиктова отметила, что когда будут расследованы дела, тогда будут подписаны подозрения.

"В этом случае никто никого не покрывает" , - отметила Генпрокурор.

И добавила:

"Никто не забыт и ничто не забыто".