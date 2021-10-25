Правоохранители расследуют дела, по которым фигурирует Степанов
Расследуется ряд дел в отношении бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в эфире "Свобода слова на ICTV", сообщает УНИАН.
Отвечая на вопросы из студии, в отношении деятельности бывшего министра, она сказала, что таких дел "фактовых достаточно много".
"Прокуратура уже давно начала расследование. Но мы не можем говорить эмоциями. Мы можем говорить конкретными доказанными фактами и доказательствами, которые в суде "выстоят", - подчеркнула Венедиктова.
Генпрокурор отметила:
"Я никого никогда не защищаю. А всегда разговариваю со всеми как прокурор, а не как человек, который может себе позволять политические речи".
Венедиктова отметила, что когда будут расследованы дела, тогда будут подписаны подозрения.
"В этом случае никто никого не покрывает", - отметила Генпрокурор.
И добавила:
"Никто не забыт и ничто не забыто".