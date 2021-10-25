Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Вашингтоне после того, как он остался под наблюдением медиков на ночь в начале своего 12-дневного визита в США, сообщает Радио Свобода.

«С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца Его Святейшество только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить свой официальный апостольский визит» , – сообщил в твиттере архиепископ Греческой православной архиепархии Америки Эльпидофор.

81-летний Варфоломей должен встретиться с президентом Джо Байденом в Белом доме и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Государственном департаменте. Он также намерен посетить посольство Турции в Вашингтоне.

24 октября пресс-служба архиепархии сообщила, что патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона поздно вечером из-за ухудшения самочувствия. В пресс-службе это объяснили «длинным перелетом и загруженным графиком».