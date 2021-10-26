Врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация

Здоровье Михеила Саакашвили в данное время относительно удовлетворительное и не требует госпитализации, но из-за продолжающейся голодовки ситуация может стать критической в любую минуту, сказал журналистам в ночь на вторник личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту" , - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что на территории Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль.

"Саакашвили намерен продолжать голодовку пока сможет, но он категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу" , - сказал личный врач.

В понедельник сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поручила регулирующему агентству повторно изучить материальную базу тюремной больницы и дать свое заключение.

"Если эта больница не удовлетворяет требованиям Михеила Саакашвили, то под риском находятся и другие пациенты, находящиеся в заключении. Для нас важно, чтобы интересы всех пациентов этой больницы были равно защищены" , - сказала журналистам Тикарадзе.

Она сообщила, что совершенно безосновательны утверждения адвокатов Саакашвили об отсутствии в тюремной больнице необходимого оборудования для проведения квалифицированных исследований состояния здоровья Саакашвили.