Молдова не планирует выход из СНГ

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство не обсуждает вопрос выхода страны из СНГ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы участвуем в работе СНГ. Мы используем эту платформу для диалога по разным актуальным вопросам. В рамках СНГ мы обсуждаем различные проблемы со странами Содружества" , - сказала Гаврилица в понедельник вечером в ходе передачи на телеканале ProTV.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, она сказала, что "у Молдавии нет таких планов", подчеркнув, что "Молдова заинтересована в рынках СНГ, где можно продавать молдавскую продукцию".