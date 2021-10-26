Украинским полицейским выдадут COVID-значки

В Украине полицейские будут иметь значки, которые будут сообщать, что они вакцинированы. ﻿Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свобода слова на ICTV", сообщает УНИАН.

Он отметил, что в системе МВД более 70% работников полностью вакцинированы. По его словам, бывают случаи, когда полицейский делает замечание тем, кто нарушает карантинные мероприятия, а они спрашивают, вакцинирован ли сам правоохранитель.