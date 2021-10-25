"Кварталу 95" не продлили контракт на канале 1+1

В новом году существует вероятность, что юмористическое шоу "Квартал 95" будет выходить на другом канале. Об этом рассказал художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов, сообщает Зеркало недели.

По его словам, телеканал "1+1" после того, как Зеленский стал президентом, продлевает контракт со студией "Квартал 95" на год, и на следующий год контракт еще не переподписан. Поэтому он не исключает, что шоу может выходить в новом году на другом канале.

"Мне кажется, что теоретически может. Я не знаю условий контракта, в котором там все состоянии. И я не знаю, что с нашим ранее сделанным продуктом. Все концерты “Квартала” — они же кому-то принадлежат? Это ведь тоже имущество какое-то. Может, мы не являемся собственниками этого, я этого не знаю. Мне как-то это было всегда интересно" , — сказал Пикалов в интервью "Украинской правде".

В группе "1+1 media" не смогли сообщить, будут или нет продлевать контракт со студией "Квартал 95", сославшись на то, что не могут разглашать деталей переговоров по контракту.