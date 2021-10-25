Украина и Япония подписали меморандум о космическом сотрудничестве

Государственное космическое агентство Украины подписало меморандум с Японским агентством аэрокосмических исследований о сотрудничестве в сфере космической деятельности в мирных целях, сообщает Зеркало недели.

Меморандум подписан во время тематической недели “Expo2020: Space Week” (Дубай, ОАЭ), заявили в пресс-службе ГКА.

"Меморандум является основополагающим документом, имеющим целью регламентировать важные аспекты украинско-японского взаимодействия в сфере космической деятельности, в частности, изучение возможного сотрудничества для совместной деятельности сторон в направлениях космических исследований, космической науки, наблюдений за Землей и др." , — сказано в сообщении.

В агентстве уверены, что подписание документа "придаст новый импульс украинско-японским отношениям в области космоса и будет способствовать началу практической кооперации".