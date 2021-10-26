Блинкен встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они обсудили приверженность США поддержке религиозной свободы во всем мире и возможности сотрудничества с православной христианской общиной по всему миру по вопросам, представляющим общий интерес, а также с религиозными меньшинствами в Турции и регионе" , - говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен подтвердил, что возобновление работы Халкинской семинарии Константинопольского патриархата остается неизменным приоритетом для администрации президента Джо Байдена. Кроме того, они обсудили необходимость срочного решения климатического кризиса.