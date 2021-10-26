США обнародовали новые условия въезда в страну

Администрация президента Джо Байдена в понедельник представила дополнительные сведения о реализации новой политики международных авиаперелетов, согласно которой в Соединенные Штаты допускаются только иностранные граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Голос Америки.

С 8 ноября все путешествующие в США иностранцы с неиммиграционными визами должны будут перед посадкой в самолет предъявить свидетельство о пройденной вакцинации. Непривитые путешественники – граждане США, обладатели вида на жительство и немногочисленные иностранные граждане, имеющие право въехать в страну без прививки, – теперь должны будут сдать анализ на коронавирус в течение суток до вылета.

С 8 ноября полностью вакцинированные иностранные граждане также смогут пересечь северную и юго-западную сухопутные границы без веской причины, в том числе с туристическими целями.

В соответствии с постановлением Центров по контролю и предотвращению заболеваний, в США будут допускаться путешественники, привитые вакцинами, которые одобрены FDA или Всемирной организацией здравоохранения.

На детей младше 18 лет новые требования по вакцинации не распространяются, но детям в возрасте от 2 до 17 лет будет необходимо сдать анализ до вылета.

В список исключений также попадают участники клинических исследований ряда вакцин против COVID-19; лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам; лица, приезжающие в США по экстренным или гуманитарным причинам, и путешественники с нетуристическими визами из стран, где ограничен доступ к вакцинам.

Также внедряется система отслеживания контактов, которая позволит выявлять путешественников, которые могли заразиться вирусом или контактировали с заболевшими.