Польша снова укрепляет границу военными

Министерство национальной обороны Польши усилит свое присутствие на польско-белорусской границе до почти 10 тысяч военнослужащих. Об этом заявил в Твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

“Мы увеличиваем количество военнослужащих, помогающих Пограничной службе, на 2,5 тысячи. Уже скоро плотность границы будет обеспечивать около 10 тыс. военнослужащих из 12,16,18 дивизии” , - подчеркнул Блащак.

Он добавил, что войска территориальной обороны Польши осуществляют в приграничной зоне операцию "Сильная поддержка", помогая жителям приграничной зоны.