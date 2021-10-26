Рыночная стоимость Tesla перевалила за $1 трлн

Существенный суточный рост цены акций компании Tesla впервые вывел общую рыночную стоимость автопроизводителя за 1 трлн долл, сообщает Укринформ.

"Цена акций Тесла выросла в понедельник на 12%, достигнув уровня около 1025 долл., опередив предыдущий рекорд 909,68 долл., установленный в пятницу, и вытолкнув рыночную стоимость автопроизводителя чуть выше отметки 1 трлн долл." , - говорится в материале Forbes.

Отмечается, что рост произошел на фоне объявления компании Hertz о закупке до конца года 100 тыс. автомобилей Тесла для своего автопарка.