Укроборонпром расширяет производство боеприпасов

В Украине планируют построить новый патронный завод, на котором будут производить боеприпасы различных калибров. Об этом в понедельник рассказал гендиректор ГК Укроборонпром Юрий Гусев, сообщает Корреспондент.

По его словам, часть необходимых боеприпасов для нужд украинских военнослужащих создают на базе ГАХК "Артем" (Киев), другую же часть боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ планируют создавать совместно с международными партнерами, передает Аrmy іnform.

"Летом этого года было подписано соглашение с канадскими партнерами, и сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование производства, куда наши партнеры должны вложить деньги и технологии" , - отметил Гусев.

Где будут расположены новые производственные мощности Гусев не уточнил.

Известно, что единственный украинский патронный завод располагался в Луганске. С 2014 года он захвачен боевиками.