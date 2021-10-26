Байден обсудил с патриархом Варфоломеем глобальные вызовы

Патриарх Константинопольский Варфоломей провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По данным пресс-службы Белого дома они обсудили, в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Варфоломей отметил, что в высшей степени доволен тем, как прошла встреча с американским лидером. Пресс-служба Белого дома информировала, что Варфоломей и Байден затронули тему борьбы с пандемией и изменением климата.