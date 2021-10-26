Youtube частично "забанил" президента Бразилии

Сервис видеохостинга Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями. Как уточняется в заявлении компании, это сделано из-за повторного нарушения главой государства правил сообщества, сообщает ТАСС.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям" , - цитирует заявление телеканал CNN Brasil.

"Мы применяем нашу политику последовательно, независимо от того, кто является создателем контента и его политических взглядов" , - отметила администрация видеохостинга.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.

Это уже второе с июля нарушение бразильским лидером правил Youtube. Первое предупреждение было вынесено ему в июле за утверждение о том, что ношение масок не помогает защититься от заражения коронавирусом. На этот раз президента лишили возможности публиковать на своем канале новые видео в течение недели, старые записи по-прежнему доступны. В случае очередного нарушения в течение следующих 90 дней канал политика, в соответствии с правилами площадки, может быть удален.