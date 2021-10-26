Названа дата возвращения на Землю миссии Crew Dragon-2

Экипаж SpaceX Crew Dragon-2 вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) 4 ноября, заявил глава программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич, сообщает Зеркало недели.

"Самый ранний срок возвращения миссии Crew-2, если миссия Crew-3 стартует в 10:31, 4 ноября. Возможны 7 вариантов посадки. Проанализировав погодные условия, мы выберем одно из них. Думаем, что посадка осуществится ночью. Все места подобраны под ночные условия" , - сообщил Стич на телеконференции NASA по поводу полета Crew-3 к МКС.

Он также добавил, что Crew-1 сел на землю ночью, поэтому SpaceX и NASA готовы к этому. Причина в особенностях орбитальной механики, к тому же погода ночью бывает лучше.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартовал к Международной космической станции 23 апреля.

Экипаж корабля состоит из представителей трех космических агентств: