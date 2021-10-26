Названа дата возвращения на Землю миссии Crew Dragon-2
Экипаж SpaceX Crew Dragon-2 вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) 4 ноября, заявил глава программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич, сообщает Зеркало недели.
"Самый ранний срок возвращения миссии Crew-2, если миссия Crew-3 стартует в 10:31, 4 ноября. Возможны 7 вариантов посадки. Проанализировав погодные условия, мы выберем одно из них. Думаем, что посадка осуществится ночью. Все места подобраны под ночные условия", - сообщил Стич на телеконференции NASA по поводу полета Crew-3 к МКС.
Он также добавил, что Crew-1 сел на землю ночью, поэтому SpaceX и NASA готовы к этому. Причина в особенностях орбитальной механики, к тому же погода ночью бывает лучше.
Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартовал к Международной космической станции 23 апреля.
Экипаж корабля состоит из представителей трех космических агентств:
- От NASA - Меган Макартур и Шейн Кимбро,
- Европейское космическое агентство (ESA) - Томас Песке,
- астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.