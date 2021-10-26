Япония выразила протест из-за совместных проходов кораблей РФ и КНР
Токио по дипломатическим каналам выразил Москве и Пекину протест. Нота связана с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай, передает издание "Санкэй симбун".
"Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам", - отметил он.
Глава МИД Японии подчеркнул, что Токио продолжит активные переговоры с Москвой по различным проблемам, включая территориальный вопрос.