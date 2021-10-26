Египет отменил пятилетний режим ЧП

Египет отменяет чрезвычайное положение впервые с 2017 года﻿. Об этом говорится в заявлении президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси в Facebook, сообщает Деловая столица.

"Египет, благодаря своему великому народу и верным людям, стал оазисом безопасности и стабильности в регионе, поэтому я впервые за многие годы решил отменить продолжение чрезвычайного положения" , — пишет президент.

Напомним, Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 года после терактов в храмах. С тех пор страна регулярно продлевала ЧС каждые три месяца, несмотря на улучшение ситуации с безопасностью.