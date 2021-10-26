Курс валют НБУ на 26 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 октября, достиг уровня 26.35 за 1 доллар.
Курс евро остается стабильным на уровне 30.57 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 25 октября 2021 года.
Курс рубля повысился на 3 коп до 3.77 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.25 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 25 октября 2021 года.
Курс швейцарского франка упал на 1 коп до 28.67 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.350900
|EUR
|Евро
|30.574900
|RUB
|Рубль
|0.377200
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.249600
|CHF
|Швейцарский франк
|28.668800
|PLN
|Польский злотый
|6.621800