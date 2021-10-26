Курс валют НБУ на 26 октября

Курс валют НБУ на 26 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 октября, достиг уровня 26.35 за 1 доллар.

Курс евро остается стабильным на уровне 30.57 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 25 октября 2021 года.

Курс рубля повысился на 3 коп до 3.77 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.25 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 25 октября 2021 года.

Курс швейцарского франка упал на 1 коп до 28.67 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.62 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.350900 +0.059
EUR Евро 30.574900 --0.003
RUB Рубль 0.377200 +0.003
GBP Фунт стерлингов 36.249600 --0.002
CHF Швейцарский франк 28.668800 --0.007
PLN Польский злотый 6.621800 --0.032

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