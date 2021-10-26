Часть Украины может остаться без газа

Поставка газа в южные и восточные регионы Украины в ближайшие месяцы может остановиться. Причина - прекращение "Газпромом" в ноябре транзита российского газа через украинскую ГТС, что снизит в ней давление, сообщает УНИАН.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, в этом году Украина транспортирует 40 млрд кубов российского газа в Европу, что будет в ближайшие годы - не известно.

"Здесь не понятно, что у нас будет через два месяца, потому что уже в ноябре завершается полный объем транспортировки через украинскую ГТС. Украина будет иметь огромные проблемы, потому что без транспортировки российского газа мы фактически остановим поставки газа в восточные и южные области" , - предупредил эксперт.

Он добавляет, что Украине потребуется дополнительный объем транспортного газа для поддержания давления в газотранспортной системе.