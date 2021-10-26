В некоторых областях вузы перешли на дистанционку
Университеты пяти областей страны перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник заявили в МОН, сообщает Корреспондент.
В ведомстве уточнили, что очно занятия проходят только в отдельных заведениях двух областей. Так, обучение онлайн ввели 100% университетов следующих областей:
- Запорожской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской.
Очные обучения продолжаются в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирской.
Восемь высших учебных заведений Харьковщины, два университета Киевской и два - Черниговщины используют смешанную форму обучения.