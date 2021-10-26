Стоит ли переводить авто на газ: преимущества и недостатки ГБО
Установка газобаллонного оборудования автомобиля (ГБО) предусматривает изменение всей конструкции транспортного средства. Но несмотря на это, многие владельцы автомобилей решаются на такой шаг, даже несмотря на потерю гарантии, сообщает Судебно-юридическая газета.
Причиной такого решения является существенная экономия, поскольку использование газа — дешевле, чем бензина, в некоторых случаях даже в два раза. Стоимость бензина постоянно и стремительно растет, в то время как цена на газ остается относительно стабильной.
Однако экономия — это существенное, но не единственное преимущество газа.
Газ. Преимущества
Цены на бензин, которые постоянно растут — не самая существенная проблема по сравнению с тем вредом, который наносят автомобили с бензиновыми двигателями окружающей среде. Пока автоконцерны будут выпускать машины с бензиновыми двигателями, а люди будут покупать и использовать их — глобальная катастрофа только будет ускорять свое наступление, поскольку автомобилей становится все больше, а значит и атмосфера становится все более грязной.
Не считая электромобили, то авто с установленным ГБО — самый экологичный транспорт, хотя и газ не является абсолютно чистым, однако вредных примесей в нем гораздо меньше по сравнению с их содержанием в бензине.
Еще одним из преимуществ эксплуатации транспортных средств на газу — мотор загрязняется медленнее благодаря меньшему количеству примесей. Итак, масло менять придется не так часто.
Газ. недостатки
Конечно, газ имеет и свои недостатки, если его сравнивать с бензином. Один из самых существенных — необходимость вносить изменения в конструкцию машины, а это в свою очередь становится причиной уменьшения ее мощности, особенно если имеется малообъемный двигатель. Причиной этому является другое октановое чисто в газе, и даже несмотря на то, что уровень сжатия остается прежним, то горит он более медленно и хуже. Эту проблему частично решает ГБО последних поколений.
Еще важным недостатком являются проблемы с запуском двигателя в холодное время года. При низких температурах транспортные средства заводятся плохо. (Но как правило, такие проблемы появляются при неправильной установки ГБО).
А еще, при установке газобаллонного оборудования, места в автомобиле становится существенно меньше, поскольку ГБО занимает существенную часть багажника. Но такие проблемы не касаются автомобилей, в которых багажное отделение является вместительным.
После установки на автомобиль газобалонного оборудования нужно вписать переоборудование вида топлива в техпаспорт, для этого в сервисный центр нужно приехать имея сертификат соответствия на установленное ГБО, которое вы можете получить в одной из наших испытательных лабораторий.