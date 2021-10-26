Зидан не прервет свой отпуск ради Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не считает Манчестер Юнайтед как следующее место своей работы. Решение не изменится, даже если от "дьяволов" поступит предложение, сообщает 24 Канал.

Как сообщается, только два предложения могут поколебать планы Зидана – ПСЖ и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ, Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе.

Зидан сейчас думает только об отдыхе и перезарядке своих батареек после многолетней работы в Мадриде. Француз готов рассмотреть предложения по окончании этого сезона, а сейчас для него приоритет – это отдых.

Стоит отметить, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел видеть в Манчестер Юнайтед.

Кто же возглавит МЮ?

В то же время сообщается, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Впрочем, пока манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

Манчестер Юнайтед возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Только вот сейчас у Сульшера дела не лучше. "Красные дьяволы" переживают кризис, и их проблемы стали еще заметнее после разгрома от Ливерпуля (0:5).