Ляшко рассказал, когда в Украине введут локдаун

Уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону, сообщает Корреспондент.

﻿ Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

Министр отметил, что в секретариат Кабмина ведомство подало представление относительно перевода еще пяти областей на "красный" уровень эпидопасности.

Ляшко уточнил, что ввести жесткие ограничения могут, в том числе во Львовской, Житомирской, Луганской областях.

"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение" , - рассказал он.

По его словам, таким образом уже 13 областей будут находиться в "красной" зоне.

Ляшко напомнил, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности.

При этом он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не произошло.