НБУ назвал особенности новой системы мгновенных платежей

Национальный банк Украины опубликовал для обсуждения проект концепции по внедрению системы мгновенных платежей в Украине. Планируется, что она будет работать в режиме 24/7, 365 дней в году, сообщает UBR.

НБУ указывает, что такие платежи активно вводятся по всему миру.

Система мгновенных платежей – система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени, в котором средства мгновенно доступны для использования получателю.

Ключевые особенности:

работа 24 часа в день, 365 дней в году;

движение денежных средств происходит между счетами пользователей;

неотзывность платежей;

мгновенная доступность средств получателю для использования (кредитование счета получателя);

мгновенное уведомление получателя о зачислении средств.

"Главная цель создания системы мгновенных платежей – предоставить возможность пользователям осуществлять быстрые, дешевые переводы и платежи с одного платежного счета на другой счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициации платежных операций" , – сказано в сообщении.

В НБУ добавили, что создание такой системы будет способствовать, среди прочего, развитию платежной инфраструктуры и увеличению безналичных расчетов.

Обсуждение проекта концепции будет происходить до 21 ноября 2021 года включительно.