НБУ назвал особенности новой системы мгновенных платежей
Национальный банк Украины опубликовал для обсуждения проект концепции по внедрению системы мгновенных платежей в Украине. Планируется, что она будет работать в режиме 24/7, 365 дней в году, сообщает UBR.
НБУ указывает, что такие платежи активно вводятся по всему миру.
Система мгновенных платежей – система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени, в котором средства мгновенно доступны для использования получателю.
Ключевые особенности:
- работа 24 часа в день, 365 дней в году;
- движение денежных средств происходит между счетами пользователей;
- неотзывность платежей;
- мгновенная доступность средств получателю для использования (кредитование счета получателя);
- мгновенное уведомление получателя о зачислении средств.
"Главная цель создания системы мгновенных платежей – предоставить возможность пользователям осуществлять быстрые, дешевые переводы и платежи с одного платежного счета на другой счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициации платежных операций", – сказано в сообщении.
В НБУ добавили, что создание такой системы будет способствовать, среди прочего, развитию платежной инфраструктуры и увеличению безналичных расчетов.
Обсуждение проекта концепции будет происходить до 21 ноября 2021 года включительно.