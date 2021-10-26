Какую "зиму" брать: шины узкие или широкие

Не все водители знают, что безопасность зимней езды можно повысить за счет правильно подобранной ширины шин. Да-да, узкие и широкие шины ведут себя на зимней дороге по-разному, сообщает Автоцентр.

Теория шинной науки довольно сложна – слишком уж много факторов влияет на сцепление колеса с дорогой. Одна и та же шина ведет себя по-разному при разных условиях: на сцепление влияет плотность льда и снега, износ протектора, температура воздуха, скорость машины и траектория ее движения. Поэтому и трудно делать однозначные выводы о большей или меньшей эффективности узких и широких зимних шин. Однако, некоторые рекомендации дать можно.

Узкая зимняя шина

Чем уже протектор шины, тем больше будет удельное давление колеса на дорогу. Иначе говоря, каждый квадратный сантиметр протектора в пятне его контакта с дорогой давит на асфальт сильнее, чем у широкой шины. На гладкой скользкой поверхности это плюс, поскольку таким образом эффективнее выдавливается в стороны влага, которая для скользящего колеса служит как смазка. На борьбу с этой водой опираются конструкторы, проектирующие протектор зимних шин для обледеневшей дороги. Кроме того, благодаря большему удельному давлению шашки протектора узкой шины глубже проваливаются в укатанный, уплотненный снег (не лед) – это сокращает тормозной путь.

Новинка зимнего сезона 2021

Bridgestone Blizzak LM005 – это результат последних разработок в области шин с инновационной резиновой смесью и дизайном протектора, усиливающими сцепление с дорогой. Разработчики отталкивались от результатов тестирования и реальных проблем, с которыми в зимний период сталкиваются автомобилисты, особенно на снегу и льду. Шина изготавливается с высоким содержанием силики, что позволяет добиться хороших показателей на мокрых и заснеженных дорогах, а также стабильно работать даже при очень низких температурах.

Рисунок протектора LM005 спроектирован таким образом, чтобы выдерживать любые зимние условия. Увеличение боковых канавок в зоне контакта усилило сцепление шины на снегу и льду и привело к оптимизации контактного давления плечевых блоков при торможении.

Внедрение зигзагообразных канавок улучшило сцепление между снегом в канавках и снегом на дороге.

2D-дизайн ламелей в центральной секции и 3D-дизайн ламелей в плечевых зонах обеспечивают лучшее сцепление шины в условиях льда.

Широкая зимняя шина

Теоретически, из-за меньшего удельного давления широкая шина охотнее скользит по гладкой обледеневшей дороге. Но на широком протекторе помещается больше ламелей – мелких нарезов, которые помогают удалять воду из пятна контакта. И если ламели расположены грамотно и не изношены, этот факт может перевесить фактор меньшего удельного давления. С другой стороны, широкая шина позволяет разместить в пятне контакта больше шипов, причем стоять они будут «широким фронтом» – то есть в наиболее выгодной для эффективности торможения и разгона конфигурации. Но понятно, что это касается лишь арктических моделей зимних шин.

Какие шины лучше: узкие или широкие

Чтобы говорить об однозначном эффекте от использования более узких или более широких шин, нужно твердо знать, какого рода покрытие будет преобладать перед вашим автомобилем на дороге следующей зимой. Так что откровенно говоря, редко какой автолюбитель сможет правильно определиться, какая зимняя шина, более узкая или более широкая, ему на самом деле нужна.

Новинка зимнего сезона 2021

Nokian Nordman 8 SUV — зимние шипованные шины, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию в самых суровых климатических условиях. Эта модель, гарантирует надёжное и контролируемое сцепление, а также предсказуемое поведение автомобиля не только на заснеженных и обледеневших дорогах, но и при более тёплой погоде.

За высокий уровень сцепных свойств, адаптирующихся к переменчивой зимней погоде, отвечает ошиповка Eco Stud 8. Шипы данной модели, с особенной конструкцией фланца, снижают ударную нагрузку, а специальной амортизирующей подушкой повышают плотность контакта шины с дорогой. И вместе с тем смягчают своё воздействие на дорожное покрытие. Оптимизированное размещение шипов по всему протектору способствует максимальному сцеплению Nordman 8 на льду, вследствие чего водитель может предугадать поведение автомобиля на скользком покрытии при смене полос движения и во время обгона. Обновлённая износостойкая резиновая смесь помогает шинам выдерживать длительные повышенные нагрузки на неровных дорогах.

Повышению сцепления шин при торможении способствуют тормозные усилители, расположенные на задней части протекторных блоков. Их зубчатый рисунок увеличивает поверхность контакта, что улучшает сцепление, особенно на снежном покрытии.

Трёхмерные ламели повышают жёсткость широких блоков в плечевых секциях, благодаря чему улучшается управление, а также точность реакций при резких маневрах.

Во-первых, определяясь с моделью зимних шин, опирайтесь на независимые тесты от автомобильных медиа или от специальных потребительских институтов. Многие из продающихся в Украине моделей зимних шин успевают заранее опробовать в деле журналисты или эксперты-шинники, их отчеты об испытаниях можно найти в интернете.

Во-вторых, при выборе зимних шин старайтесь взять размер с максимально высоким профилем, это вторая цифра в обозначении типоразмера. «Высокая» шина может увеличить клиренс на 1 – 2 см, которые зимой, в снегу, на наледях и в колеях никак не будут лишними.