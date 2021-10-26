Рада рассмотрит не менее 4-х кадровых вопросов - Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе, пленарной (2-5 ноября - ред.), будет не меньше чем четыре кадровых вопроса" , - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

В то же он в который раз отказался уточнять, должности каких именно министров будут освобождены, и называть имена потенциальных кандидатов.

При этом ожидаемую отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины он назвал "решенным вопросом" и не стал отрицать касательно возможной отставки Андрея Тарана с поста министра обороны.

Вместе с тем Арахамия опроверг информацию об увольнения министров инфраструктуры, социальной политики и главы Нацбанка.

