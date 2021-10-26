Новый процессор от Google оказался слабее Apple A12 2018 года

Сравнение производительности оказывает, что чип Tensor от Google набрал 1012 и 2760 баллов в одноядерных и многоядерных тестах, сообщает Новое время.

Таким образом, новинка по обоим параметрам уступает чипу Apple A12 Bionic, который ранее набрал 1117 и 2932 баллов.

Кроме того, Tensor работает медленнее по сравнению с процессором Snapdragon 888, установленным на большинстве флагманов Android 2021 года, поэтому можно назвать ситуацию двойным ударом.

Тем не менее, все это было вполне ожидаемо, учитывая предвыпускные слухи, которые раскрыли планы Google отдавать предпочтение эффективности, а не производительности с Tensor.

Кроме того, результаты тестов рассказывают только часть истории и не являются показателем реальной производительности. Оптимизация программного обеспечения имеет очень большое значение, и реализация Android от Google, как известно, является одним из самых быстрых программных приложений.

Благодаря контролю Google над аппаратным и программным обеспечением в сочетании с улучшениями, внесенными вместе с Android 12, вполне вероятно, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут соответствовать текущим флагманам с точки зрения производительности.

Более того, известно, что флагманские чипы Qualcomm и Mediatek перегреваются на некоторых устройствах, поэтому Google, возможно, пожертвовал производительностью, чтобы Tensor не грелся и предлагал лучшее время автономной работы.

Также Tensor уже доказал свое мастерство в области графических процессоров. Он фактически превзошел все современные флагманы Android, несмотря на посредственную производительность процессора.

До конца года ее в качестве обновлений получат различные модели Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Летом, когда Google представила обновленную версию Android, компания отметила, что новая ОС получила самое масштабное изменение дизайна в истории Android: «Мы переосмыслили все — от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 получился более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо».

Весь интерфейс — виджеты, уведомления, иконки — стали более округленными. Анимации стали более плавными, появился эффект «растягивания» во время прокрутки. Система сможет подстраивать цвета виджетов, области уведомлений, экрана блокировки, регулятора громкости и других элементов интерфейса под выбранную основную цветовую палитру. Меняться будут даже стандартные и некоторые сторонние приложения.

В Android 12 обновлена работа виджетов — они получили интерактивные переключатели и флажки. Если вы захотите запустить приложение через виджет, оно откроется через гладкую анимацию.