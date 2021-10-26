США причислили Украину к странам "очень высокого риска" COVID-19
Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отнес Украину в перечень стран с четвертым уровнем опасности, или направлением «очень высокого риска» для туристов в аспекте заболевания коронавирусом, сообщает Зеркало недели.
Соответствующее решение было принято в понедельник, 25 октября.
Список рисков обновляется еженедельно. В прошлый понедельник Украина перешла со второго уровня к третьему, а на этой неделе опустилась еще на ступеньку ниже.
Согласно критериям CDC, под категорию Covid-19 Very High 4 уровня подпадают страны, в которых за последние 28 дней было более 500 случаев на 100 000 жителей.
Также в популярные среди американских туристов страны с четвертым уровнем риска входят:
- Австрия
- Багамы
- Ботсвана
- Хорватия
- Греция
- Ирландия
- Ямайка
- Мальдивы
- Швейцария
- Таиланд
- Турция
- Великобритания
В списке высокого риска находятся 77 стран. Американцам рекомендуют избегать каких-либо международных поездок без двух доз вакцинации.