США причислили Украину к странам "очень высокого риска" COVID-19

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отнес Украину в перечень стран с четвертым уровнем опасности, или направлением «очень высокого риска» для туристов в аспекте заболевания коронавирусом, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 25 октября.

Список рисков обновляется еженедельно. В прошлый понедельник Украина перешла со второго уровня к третьему, а на этой неделе опустилась еще на ступеньку ниже.

Согласно критериям CDC, под категорию Covid-19 Very High 4 уровня подпадают страны, в которых за последние 28 дней было более 500 случаев на 100 000 жителей.

Также в популярные среди американских туристов страны с четвертым уровнем риска входят:

Австрия

Багамы

Ботсвана

Хорватия

Греция

Ирландия

Ямайка

Мальдивы

Швейцария

Таиланд

Турция

Великобритания

В списке высокого риска находятся 77 стран. Американцам рекомендуют избегать каких-либо международных поездок без двух доз вакцинации.