Вундеркинд Барселоны снова не сыграет против Динамо

Уже в следующем 4-м туре Лиги чемпионов Динамо будет дома принимать Барселону. Каталонский клуб снова не сможет рассчитывать на Педри, сообщает 24 Канал.

18-летний центральный полузащитник Барселоны Педри не поможет команде в игре против киевского клуба. Футболист еще раньше получил травму. Через нее основной игрок Барселоны пробудет без официальных поединков еще три недели.

Напомним, что Педри повредил квадрицепс левой ноги в матче против португальской Бенфики.

Футболисту понадобилось больше времени на восстановление. Педри уже пропустил первый поединок против Динамо в Лиге чемпионов, в котором команда Рональда Кумана минимально обыграла соперника из Украины (1:0).