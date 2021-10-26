Вундеркинд Барселоны снова не сыграет против Динамо
Уже в следующем 4-м туре Лиги чемпионов Динамо будет дома принимать Барселону. Каталонский клуб снова не сможет рассчитывать на Педри, сообщает 24 Канал.
18-летний центральный полузащитник Барселоны Педри не поможет команде в игре против киевского клуба. Футболист еще раньше получил травму. Через нее основной игрок Барселоны пробудет без официальных поединков еще три недели.
Напомним, что Педри повредил квадрицепс левой ноги в матче против португальской Бенфики.
Футболисту понадобилось больше времени на восстановление. Педри уже пропустил первый поединок против Динамо в Лиге чемпионов, в котором команда Рональда Кумана минимально обыграла соперника из Украины (1:0).
- В сезоне 2021/2022 Педри отыграл за Барселону 4 встречи во всех турнирах, в которых не запомнился результативными действиями.
- Дела каталонского клуба в еврокубках идут не так уж хорошо. После трех туров Барселона завоевала всего 3 очка. Подопечные Кумана идут на третьей позиции в группе, опережая только киевское Динамо. До ближайшего конкурента Бенфики отставание всего в один пункт.