Qatar Airways начнет летать в Одессу

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 9 декабря 2021 года запускает регулярные рейсы в Одессу, сообщает UBR.

Самолеты будут летать три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, заявили в пресс-службе Qatar Airways.

Полеты будут выполнять на современных лайнерах Airbus A320, у которых есть 12 мест бизнес-класса и 120 – эконом-класса.

Рейс из Дохи в Одессу (отправление в 08:30, прибытие в 12:45) займет чуть более четырех часов, обратный рейс (отправление в 16:45, прибытие в 22:50) – около шести часов.

В сообщении отмечается, что с запуском нового рейса пассажиры из Одессы получат доступ к глобальной сети маршрутов, которая включает в себя популярные места отдыха на побережьях в Индийском океане – Мальдивы, Сейшелы и Занзибар.

В самолеты Qatar Airways путешественники смогут взять багаж весом до 25-35 кг в эконом-классе (в зависимости от тарифов) и до 40 кг – в бизнес-классе.

Отметим, что авиакомпания Катара начала выполнять рейсы в Украину (Киев) с августа 2017 года.