Марсоход Perseverance вернулся к изучению Красной планеты

Марсоход Perseverance, изучающий Красную планету по программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США, вернулся к работе, сообщает Деловая столица.

Раньше работу прекращали на период "отсутствия Солнца" (явление, когда Солнце располагается прямо между космическим объектом и Землей) из-за усиления электромагнитного излучения.

"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными глыбами. Делал снимки, изучал погоду, проводил химические эксперименты, а также получал обновление программного обеспечения" , — говорится в сообщении.

Также опубликованы снимки места, где стоял марсоход.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too. Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 25, 2021

Сейчас поверхность Красной планеты изучает и марсоход Китая.