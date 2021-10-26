Марсоход Perseverance вернулся к изучению Красной планеты
Марсоход Perseverance, изучающий Красную планету по программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США, вернулся к работе, сообщает Деловая столица.
Раньше работу прекращали на период "отсутствия Солнца" (явление, когда Солнце располагается прямо между космическим объектом и Землей) из-за усиления электромагнитного излучения.
"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными глыбами. Делал снимки, изучал погоду, проводил химические эксперименты, а также получал обновление программного обеспечения", — говорится в сообщении.
Также опубликованы снимки места, где стоял марсоход.
Сейчас поверхность Красной планеты изучает и марсоход Китая.