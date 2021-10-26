Tesla прекратила испытания нового автопилота

Компания Tesla приостановила тесты свежей версии беспилотной системы Full Self-Driving (FSD) из-за неполадок в ее работе. Как известно, к испытаниям на дорогах общественного пользования допущены обычные водители, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Обнаружены некоторые проблемы с версией 10.3, поэтому временно откатываемся на 10.2" , — написал в своем Twitter глава Tesla Илон Маск.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily. Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

Версия автопилота 10.3 начала развертываться в субботу 23 октября и включала в себя множество изменений, начиная с введения профилей водителей. Предполагается, что она также лучше обнаруживает стоп-сигналы, сигналы поворота и аварийные огни других транспортных средств, уменьшает число ложных замедлений и внимательнее отслеживает пешеходов.

Конкретных причин остановки тестирования Илон Маск не указал, сославшись на некие технические проблемы и заявив, что компания работает над этим.

Кроме того, глава Tesla не устает повторять, что система Full Self-Driving не делает автомобиль полностью автономным и требует от водителя постоянного контроля и готовности перехватить управление на себя.

Напомним, что Tesla запретила публиковать в открытом доступе информацию о багах автопилота Full Self-Driving. В бета-тестировании системы автономного управления теперь участвуют не только сотрудники компании, но и обычные владельцы электромобилей Tesla.