Высшее образование в Украине: правила поступления в 2022 году

Министерство образования и науки Украины утвердило Условия приема на учебу для получения высшего образования в 2022 году — документ, определяющий основные процедуры. В нем содержатся некоторые нововведения, которые повлияют на подготовку к вступительной кампании. Однако, документ еще не зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины, так что есть вероятность, что в него могут быть внесены некоторые изменения, сообщает Зеркало недели.

Для абитуриентов, желающих получить степень бакалавра, немного изменился перечень конкурсных предметов, результаты ВНО по которым придется подавать для вступления. Эта часть, к сожалению, ежегодно меняется и вызывает активные дискуссии как среди представителей учебных заведений, которые (поверим) стараются сделать отбор более качественным, так и среди выпускников, часть которых чуть больше чем за полгода до сдачи ВНО узнает о необходимости проходить тестирование по другому конкурсному предмету. Поступающих-магистров тоже ожидают изменения – в частности, для большинства из них в 2022 году вступительные экзамены будут проходить с использованием технологических процессов внешнего независимого оценивания.

Учите математику и украинский язык и литературу

Несколько лет подряд МОН последовательно старается мотивировать учеников к тщательному изучению математики. Это и определение математики как обязательного предмета для сдачи ГНА в форме ВНО, и установление обязательности этого предмета при вступлении на определенные специальности, и объявление президентом Украины 2020/2021 учебного года Годом математики в Украине.

В утвержденных Условиях приема в заведения высшего образования (ЗВО) в 2022 году также добавились специальности, на которые вторым обязательным конкурсным предметом определена математика. Изменения затронули специальности 061 "Журналистика", 231 "Социальная работа" и 232 "Социальное обеспечение". Для поступления на специальности из области знаний "Международные отношения" обязательными вторым и третьим конкурсными предметами определены математика и иностранные языки.

Что касается поступающих на специальности из области знаний "Здравоохранение", то они, наоборот, вторым предметом теперь смогут выбирать математику или биологию, а третьим — химию или физику. Следует отметить, что при вынесении проекта Условий на обсуждение вторым предметом предлагалось установить, как и в 2021 году, лишь математику. Однако, после обсуждения проекта эта часть изменилась.

В перечне конкурсных предметов, обязательных для поступления в 2022 году, как и в предыдущем, нет ни одной специальности, для которой результат тестирования по физике был бы обязательным (лишь для специальности 021 "Аудиовизуальное искусство и производство" физика определена как второй предмет на выбор наряду с историей Украины).

Результаты ВНО по химии и географии — обязательны для поступления лишь на две специальности: 014.06 "Среднее образование (Химия)", 014.07 "Среднее образование (География)", 102 "Химия" и 106 "География". Как и во время вступительной кампании-2021, обязательным первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература — в зависимости от специальности. Однако, во всех случаях можно использовать результаты ЗНО. Кроме того, для небольшого количества специальностей при поступлении в 2022 году расширили выбор третьего предмета.

В 2022 году поступающие смогут подавать сертификаты ВНО 2019-го, 2020-го, 2021-го и 2022 года. Заведения высшего образования в своих правилах приема должны определить минимальное значение количества баллов по конкурсным предметам, с которыми поступающий допускается к участию в конкурсном отборе.

Такие баллы не могут быть ниже 150 для поступления на специальности 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 228 "Педиатрия" по второму и третьему конкурсным предметам. Конкурсный балл поступающих на специальности 081 "Право", 281 "Публичное управление и администрирование", 291 "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии", 292 "Международные экономические отношения" и 293 "Международное право" должен быть установлен на уровне не ниже 140 баллов, а для специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" — не ниже 130 баллов.

Когда и сколько заявлений можно подавать?

Поступающие будут иметь возможность подать до пяти заявлений на места государственного и регионального заказов в фиксированных и открытых конкурсных предложениях (бюджетная форма обучения). В каждом из этих заявлений абитуриенты должны указать его приоритетность относительно других заявлений (где 1 — наивысшая приоритетность). Указанная приоритетность заявления изменению не подлежит. Количество заявлений, которые могут быть поданы на контрактную форму обучения (небюджетные конкурсные предложения), в 2022 году уменьшилось до двадцати.

Что касается сроков проведения вступительной кампании, то они существенно не изменились. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется, как и в прошлом году, 1 июля, а подача заявлений — с 14 июля. Вступительные экзамены, творческие конкурсы (если это нужно для поступления) будут проводиться также с 1 июля, а собеседования — с 17 по 19 июля. Рекомендации к зачислению будут предоставляться не позднее 27 июля.

Чего ожидать будущим магистрам?

Что же касается абитуриентов-магистров, то изменения ожидают тех, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения". Им для поступления, кроме единого вступительного теста по иностранному языку, придется сдавать тест общей учебной компетентности (ТОУНК) и предметный тест (последние будут составляющими единого профессионального вступительного экзамена — ЕПВЭ).

При этом, результаты экзамена по иностранному языку могут подаваться за 2020-й, 2021-й или 2022 год, а по каждому блоку единого профессионального вступительного экзамена — лишь сданного в год поступления. При поступлении на эти специальности абитуриенты также будут определять приоритетность заявлений (для поступления на бюджетную форму обучения).

Регистрация поступающих для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого профессионального вступительного экзамена будет продолжаться с 26 апреля по 17 мая. Основная сессия экзамена по иностранному языку назначена на 29 июня, а ЕПВЭ — на период с 20 июня по 2 июля.

Такие нововведения при поступлении на магистратуру являются последовательным шагом к выполнению требований Закона Украины "О высшем образовании" о поступлении "по результатам вступительных экзаменов с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания" .

Однако, следует понимать, что для эффективной и успешной реализации этого нововведения в 2022-м нужна слаженная работа всех структур, которые будут вовлечены в разработку ТОУНК и предметных тестов, — Украинского центра оценивания качества образования, Министерства образования и науки Украины и, очевидно, Министерства финансов Украины, которое должно обеспечить финансовую часть этого нововведения.

Поступающие же должны быть готовыми к тому, что эти вступительные экзамены могут совпасть во времени с государственными экзаменами и защитой дипломных (квалификационных работ), а значит – готовиться к вступлению следует заранее (особенно тем, кто планирует воспользоваться правом перекрестного поступления).

Таким образом, основные условия поступления в заведения высшего образования в 2022-м определены. Абитуриентам следует тщательно готовиться к вступительным экзаменам и не забывать заглядывать на сайты вузов, где до 31 декабря 2021 года должны быть обнародованы правила приема, которые будут определять все нюансы поступления в каждый из них.