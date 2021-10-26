8 самых стильных вариантов прически: тренд 2021 года
Каждая девушка знает, что трендовая укладка определяет эффектность любого образа. Поэтому очень важно уделять внимание стрижке и прическе, поскольку они влияют на впечатление окружающих, сообщает Обозреватель.
Среди трендовых укладок – прическа в стиле 70-х, эффект мокрых волос, узкие косички и другие. Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
- Укладка в силе 70-х
Актуальная и воздушная прическа с прикорневым объемом, где челка плавно переходи в длину волос. Естественная укладка, будто девушка только проснулась, расчесалась и вышла в свет.
- Яркие акценты
Для смелых девушек подходит подобный тренд. Яркие, контрастные акценты в виде цветных прядей, неоновых деталей, которые сразу бросаются в глаза и привлекают внимание.
- Глубокий боковой пробор
Такой вариант укладки подходит как тем, кто носит короткую стрижку, так и обладательницам длинных волос.
- Эффект мокрых волос
Вариант продолжает быть одним из самых популярных трендов, выглядит очень стильно, как на вьющихся, так и на прямых волосах.
- Пучки
На смену небрежным пучкам приходят гладкие, глянцевые пучки, без торчащих волосинок.
- Узкие косички
Тренд 2021 года – узкие косички, которые могут быть как в распущенных, так и в собранных волосах. Могут быть перевязаны ленточкой и украшены кольцами.
- Кудри и волны
Натуральные кудри, волнистые волосы в любой длине – один из самых актуальных и красивых трендов.