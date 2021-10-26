8 самых стильных вариантов прически: тренд 2021 года

Каждая девушка знает, что трендовая укладка определяет эффектность любого образа. Поэтому очень важно уделять внимание стрижке и прическе, поскольку они влияют на впечатление окружающих, сообщает Обозреватель.

Среди трендовых укладок – прическа в стиле 70-х, эффект мокрых волос, узкие косички и другие. Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Укладка в силе 70-х

Актуальная и воздушная прическа с прикорневым объемом, где челка плавно переходи в длину волос. Естественная укладка, будто девушка только проснулась, расчесалась и вышла в свет.

Вариант трендовой укладки – стиль 70-х. Источник: instagram.com/vogue_history

Яркие акценты

Для смелых девушек подходит подобный тренд. Яркие, контрастные акценты в виде цветных прядей, неоновых деталей, которые сразу бросаются в глаза и привлекают внимание.

Вариант трендовой укладки – яркий акцент. Источник: instagram.com/vogue_history

Глубокий боковой пробор

Такой вариант укладки подходит как тем, кто носит короткую стрижку, так и обладательницам длинных волос.

Вариант трендовой укладки – глубокий пробор. Источник: instagram.com/vogue_history

Эффект мокрых волос

Вариант продолжает быть одним из самых популярных трендов, выглядит очень стильно, как на вьющихся, так и на прямых волосах.

Вариант трендовой укладки – мокрый эффект. Источник: instagram.com/vogue_history

Пучки

На смену небрежным пучкам приходят гладкие, глянцевые пучки, без торчащих волосинок.

Вариант трендовой укладки – пучки. Источник: instagram.com/vogue_history

Узкие косички

Тренд 2021 года – узкие косички, которые могут быть как в распущенных, так и в собранных волосах. Могут быть перевязаны ленточкой и украшены кольцами.

Вариант трендовой укладки – узкие косички. Источник: instagram.com/vogue_history

Кудри и волны

Натуральные кудри, волнистые волосы в любой длине – один из самых актуальных и красивых трендов.