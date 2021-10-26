Выборы в Раду: кто идет в депутаты от Черкасской и Херсонской областей

Жители Черкасской (Канев, Золотоноша и часть Черкасс) и Херсонской (Новая Каховка) областей будут выбирать нового народного депутата от своих округов (№197 и №184 соответственно), сообщает РБК-Украина.

Черкасская область (округ №197)

Бывший телеведущий Александр Скичко, который победил на этом округе в 2019 году под брендом "Слуги народа", в январе стал председателем Черкасской ОГА.

Летом руководство правящей партии заявило, что их кандидатом на довыборах в 197 округе станет мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который руководит городом уже третью каденцию подряд.

Войцеховский широко развернул свою кампанию: он встречается с избирателями, размещает борды, появляется на мероприятиях с председателем ОГА.

В частности, в "Честно" проанализировали, что за 2,5 месяца на рекламу в Facebook кандидат потратил почти 9 тысяч долларов, а на этой неделе Золотоношу посетил президент Владимир Зеленский и вместе с мэром проинспектировал объект "Большой стройки".

Сейчас в округе зарегистрировано 25 кандидатов. Но, реальную кампанию ведут около четверти из них, говорит координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черкасской области Захаром Колесниченко.

"Самую масштабную кампанию организовал Виталий Войцеховский, самовыдвиженец Владислав Голуб и кандидат от "Европейской солидарности", первый заместитель председателя облсовета Роман Сущенко - думаю, именно в такой градации" , - сказал собеседник.

По данным наблюдений, в этом треугольнике - Войцеховский, Голуб, Сущенко - пожалуй, и пройдет основной бой за депутатский мандат.

Так, только десять кандидатов подали своих членов в избирательные комиссии. Это позволяет понять, кто реально намерен бороться за мандат, а кто пошел на выборы ради участия.

"Мне показалось, что 197-й округ конкурентнее, потому что там реально ведут кампанию и городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский, и экс-нардепы Владислав Голуб и Андрей Ильенко, и Роман Сущенко, и Иван Степанец. То есть там нет четкого доминирования одного или нескольких кандидатов, как на 184-м округе, или на выборах мэра Харькова" , - считает аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко.

Херсонская область (округ №184)

Бывшего мажоритарщика от этого округа Игоря Колыхаева осенью прошлого года избрали мэром Херсона.

Победитель прошлых выборов Игорь Колыхаев начал готовить себе преемника на 184-м округе еще с весны этого года. Он решил провести в парламент своего бывшего помощника, замглавы облсовета Геннадия Лагуту, который идет на выборы от партии Колыхаева "Нам тут жити" при поддержке одноименного благотворительного фонда.

На выборах в 2019 году Колыхаев набрал почти 45% голосов, обойдя кандидата от "Слуги народа". "Слуга народа", в свою очередь, решила выдвинуть в нардепы Сергея Козыря.

В то же время местные СМИ, ccылаясь на свои источники, утверждают, что Лагута может сняться с выборов в пользу Козыря, если его назначат главой ОГА.

В ОПОРЕ сообщили, что проявляет активность Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" - он устраивает встречи с избирателями, у него есть наружная реклама, Екатерина Одарченко от "Национальной платформы", Игорь Токовенко от партии "Народовладдя" и Максим Негров от Европейской партии.

"Это шесть кандидатов, которые демонстрируют активность, устраивают акции, имеют наружную агитационную продукцию", - рассказал координатор наблюдения за выборами в Херсонской области Гражданской сети ОПОРА Евгений Гладкий.