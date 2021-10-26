В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19

В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации. Об этом рассказал городской глава Моршина Руслан Ильницкий, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день, в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19, из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеет в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", – отметил Ильницкий.

Городской глава делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса в марте в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти экономически из пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", – добавил Ильницкий.

На 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.