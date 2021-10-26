Воспаление печени: 7 средств для ее восстановления

Многие болезни печени, такие как жирная печень и даже цирроз печени, начинаются с воспаления печени, о котором многие не догадываются, сообщает Dr. Berg.

Принято считать, что первым признаком болезни является боль. Но может ли болеть печень? В самой печени нет нервных окончаний, они располагаются в оболочке вокруг печени, ее капсуле. Капсула очень чутко реагирует на изменение размеров органа. Воспаление печени, вызванное алкоголем или вирусами гепатита, а также избыточное поступление жиров с пищей приводят к увеличению органа. Увеличенная печень начинает давить на капсулу, капсула растягивается, что вызывает неприятные ощущения. Боль в области печени носит тянущий, давящий характер. Со временем боль может стать постоянной и усиливаться при движении. В некоторых случаях боль может отдавать в спину или правую лопатку

Далее в видео о симптомах, говорящих о том, что у вас проблемы с печенью. Они могут быть различными, а помогут от них избавиться 7 средств, включая интервальное голодание.