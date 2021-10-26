Нафтогаз подписал с молдавской Energocom соглашение о поставках газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа. Документ не содержит фиксированных объемов и цены газа, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Документ подписан 12 октября, отметили в пресс-службе НАК.

Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил.

В компании также сообщили, что цена газа, в случае начала поставок, будет рыночной и формироваться исходя из стоимости ресурса на хабе плюс доставка.