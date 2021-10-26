Вспышка COVID-19 в Китае: провинции закрывают на карантин

В одиннадцати провинциях Китая в течение недели подтвердили более сотни новых случаев коронавируса. Об этом заявил представитель Нацкомиссии здравоохранения КНР Ми Фэн. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Корреспондент.

С 17 октября в Китае было несколько локальных вспышек, и они быстро распространяются. Инфекцию не останавливает и то, что около 75% населения Китая – или более миллиарда человек – полностью вакцинированы от COVID-19.

Отметим, что вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая. Из 133 случаев заражения 106 были связаны с 13 туристическими группами.

В частности, заражения зафиксированы во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу, Ланьчжоу и в Пекине.

В связи с этим, власти опасаются, что вспышка распространится еще дальше. Сейчас туристическим агентствам запретили организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье ужесточили ограничения на въезд в город.

Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в Пекине потребуют негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.