Прогноз магнитных бурь на ноябрь: когда ударит по сердцу и сосудам

Специалисты солнечной лаборатории каждый месяц готовят прогноз магнитных бурь. Многие метеозависимые люди очень чувствительны к солнечным колебаниям. Магнитная буря даже средней силы может вызвать ухудшение самочувствие, сообщает УНИАН.

В ноябре не предвидится крупных магнитных бурь. Небольшая магнитная буря ожидается лишь в субботу 6 ноября. Однако прогноз на месяц является неточным и может измениться со временем.

Геомагнитные бури: влияние на здоровье

В дни повышенной солнечной активности возможно возникновение таких симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница. Особенно тяжело переносят магнитные бури пожилые люди и беременные женщины.

Зарицкий Александр - врач-невролог рассказал: "Магнитные бури влияют в основном на тех людей, у которых уже есть определенные хронические патологии, возможно, не обнаруженные. Поэтому я рекомендую регулярно делать обследование своего организма.

В такие дни желательно не заниматься тяжелой работой. Особенно не рекомендуется умственная нагрузка. Я советую сократить свой рабочий день и больше отдыхать дома или прогуляться на свежем воздухе, если позволяют погодные условия. Если болит голова при магнитных бурях, необходимо регулярно измерять давление.