Показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

Внедорожник Hongqi LS7 представили на закрытом мероприятии в Пекине. Новинка встает в один класс с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Длина китайского внедорожника – 5,5 метра, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новый внедорожник получил рамную конструкцию и независимую подвеску всех колес. Схожесть экстерьера машины с Rolls-Royce неслучайна. Над обликом авто трудился бывший шеф-дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Он перешел на работу в концерн FAW в 2018 году.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

Технических подробностей о Hongqi LS7 пока немного. Точно известно, что внедорожник получил бензиновый V8 с турбонаддувом. Заявлено, что силовой агрегат способен развивать 659 л.с. и 850 Нм максимального крутящего момента. Над новым двигателем трудились инженеры концерна FAW, в который входит бренд Hongqi, а также Центральный исследовательский институт Китая. "Турбовосьмерка" заменит атмосферный V12, которым оснащаются седаны Hongqi.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

Официальная премьера новинки состоится до конца 2021 года. Тогда же публике покажут изображения интерьера, станут известны цены на Hongqi LS7, а также другие характеристики авто.

Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

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