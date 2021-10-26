Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда о возмещении Россией $1,3 млрд

Государственный Ощадбанк (Киев) подал в кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу касательно возмещения украинскому банку $1,3 млрд убытков от временной оккупации Крыма, рассказали в пресс-службе банка во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РФ активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощадбанк будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований" , – процитировала пресс-служба главу правления банка Сергея Наумова.

Как сообщалось, Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд.

"В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций" , - утверждает Минюст РФ.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (290,783 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.