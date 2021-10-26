Эти 3 способа помогут сохранить авокадо свежим

Что ни говори, но авокадо всегда включают в списки продуктов для правильного питания. А поскольку здоровая пища сейчас в тренде, поэтому будет не лишним напомнить, какие лучше авокадо выбирать и как правильно их хранить, сообщает 24 Канал.

Согласитесь, найти в магазине идеально спелые авокадо – редкость: все они либо слишком твердые, либо перезрелые, когда внутри плод уже начинает чернеть. Поэтому все же лучше купить еще немного жесткий авокадо, а как дальше его хранить без потери свежести, рассказала диетолог Мирослава Ульянина.

Как хранить авокадо дома

Если вы все же купили твердый авокадо, тогда ловите 3 способа, которые помогут сохранить свежий вид как можно дольше: