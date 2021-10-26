Эти 3 способа помогут сохранить авокадо свежим
Что ни говори, но авокадо всегда включают в списки продуктов для правильного питания. А поскольку здоровая пища сейчас в тренде, поэтому будет не лишним напомнить, какие лучше авокадо выбирать и как правильно их хранить, сообщает 24 Канал.
Согласитесь, найти в магазине идеально спелые авокадо – редкость: все они либо слишком твердые, либо перезрелые, когда внутри плод уже начинает чернеть. Поэтому все же лучше купить еще немного жесткий авокадо, а как дальше его хранить без потери свежести, рассказала диетолог Мирослава Ульянина.
Как хранить авокадо дома
Если вы все же купили твердый авокадо, тогда ловите 3 способа, которые помогут сохранить свежий вид как можно дольше:
- Заверните авокадо в фольгу и положите в темное место (не в холодильник).
- Поместите продукт в бумажный крафтовый пакет и заверните так, чтобы не было доступа к воздуху. Хранить тоже лучше в темном месте.
- Положите вместе с яблоками или бананами – это тоже поможет сохранить свежесть, но стоит еще выполнить дополнительно пункт 2.