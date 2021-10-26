В "красную" зону по COVID-19 войдут 13 областей – Ляшко

В "красный" уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в Ривненской и Николаевской областях введен "красный" уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Также "красный" уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Это уже будет 13 областей в "красном" уровне эпидпасности" , - сказал он.

Ляшко напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в "красной" зоне составлял 37 дней.