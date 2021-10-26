Негативные мысли и депрессия плохо влияют на память человека

Американские специалисты провели исследование, узнав, какую связь имеют между собой депрессивное состояние человека и способность запоминать информацию, сообщает Menslife.

Как выяснилось, негативные мысли и депрессия сильно вредят рабочей памяти, оказывая на нее разрушающее действие.

Научные работники из Техасского университета в Далласе пригласили для участия в своем эксперименте 75 добровольцев. Одна часть испытуемых была склонна к депрессивному состоянию, а другая часть практически не сталкивалась с подобными проблемами. В начале исследования все добровольцы должны были запомнить определенную последовательность цифр, которую им демонстрировали ученые. Далее исследователи зачитали испытуемым текст достаточно депрессивного характера, и только после этого попросили их воспроизвести числовую последовательность, которая отложилась в памяти.

Как показал результат эксперимента, люди, подверженные депрессиям и негативному мышлению, справились с заданием на 31% хуже в сравнении с теми испытуемыми, которым не знакомо депрессивное состояние. Данное исследование дает ученым основание предположить, что депрессии и плохие мысли оказывают на память человека разрушающее воздействие.

Плюс ко всему, специалисты советуют во время подготовки к важным экзаменам или изучения большого количества информации создавать вокруг себя максимально позитивную обстановку. В противном случае, если человек погружается в депрессивное состояние непосредственно перед запоминанием необходимого ему материала, вероятность, что последний отложится в его памяти, ничтожно мала.